Bernie Sanders, meme globale (Di sabato 30 gennaio 2021) Vediamo ovunque un simpatico signore seduto con le gambe accavallate e calde muffole alle mani, è Bernie Sanders, ma chi è esattamente, scopriamolo insieme. Probabilmente avrete visto quest’uomo ovunque sui social network, sembra tenere il broncio o che sembra che sia semplicemente molto a suo agio su quella sedia. Dal 20 gennaio, i fotomontaggi che utilizzano questa particolare simpatica immagine, si sono moltiplicati a dismisura sui social media. Questo pacato signore è Bernie Sanders, il Senatore del Congresso degli Stati Uniti per lo Stato del Vermont. Mentre si svolgeva la cerimonia di investitura, è stato filmato, seduto sulla sua simpatica “seggiolina”. Gli utenti di Internet hanno subito apprezzato il suo stile flemmatico imbronciato, definendolo “sulky chic“. Non ci è voluto molto per le attentissime ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 30 gennaio 2021) Vediamo ovunque un simpatico signore seduto con le gambe accavallate e calde muffole alle mani, è, ma chi è esattamente, scopriamolo insieme. Probabilmente avrete visto quest’uomo ovunque sui social network, sembra tenere il broncio o che sembra che sia semplicemente molto a suo agio su quella sedia. Dal 20 gennaio, i fotomontaggi che utilizzano questa particolare simpatica immagine, si sono moltiplicati a dismisura sui social media. Questo pacato signore è, il Senatore del Congresso degli Stati Uniti per lo Stato del Vermont. Mentre si svolgeva la cerimonia di investitura, è stato filmato, seduto sulla sua simpatica “seggiolina”. Gli utenti di Internet hanno subito apprezzato il suo stile flemmatico imbronciato, definendolo “sulky chic“. Non ci è voluto molto per le attentissime ...

Agenzia_Ansa : Le #muffole di #Sanders raccolgono 1,8 milioni in beneficenza. I gadget con la sua immagine all'Inauguration Day so… - chetempochefa : 'Scusate io non ho fatto niente, è la Rai!' @Fiorello e Bernie Sanders ?? #CTCF - chetempochefa : Oltre Lady @lucianinalitti , anche Bernie @filippala Sanders in presenza ?? #CTCF - CXLAM1TY : @ICARVSMATH @LEBEGHINE @darlinjustpwk la smetti di chiamare bernie sanders il vecchietto - chiricanna : RT @catlatorre: Ricordate questa foto su cui tutti abbiamo scherzato? È servita al senatore Sanders per raccogliere - con la vendita di gad… -