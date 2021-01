Benevento, Vigorito: «Per Gaich c’era tanta concorrenza, anche in Italia» (Di sabato 30 gennaio 2021) Alla vigilia della gara con l’Inter, il presidente del Benevento Oreste Vigorito ha commentato l’acquisto dal CSKA Mosca di Adolfo Gaich Il presidente del Benevento Oreste Vigorito ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport in cui ha anche svelato cosa ha permesso alla Streghe di chiudere l’acquito di Adolfo Gaich. INTER – «L’Inter è stata una delle poche squadre che ci ha dato una lezione. Ci segnarono e noi non avevamo ancora capito che era cominciata la partita. Forse la vittoria con la Sampdoria ci illuse. Una volta capito che non eravamo diventati improvvisamente la Juventus, siamo riusciti a fermare i bianconeri e anche la Lazio, oltre a essere riusciti a battere la Fiorentina. Ci siamo tolti qualche ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 30 gennaio 2021) Alla vigilia della gara con l’Inter, il presidente delOresteha commentato l’acquisto dal CSKA Mosca di AdolfoIl presidente delOresteha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport in cui hasvelato cosa ha permesso alla Streghe di chiudere l’acquito di Adolfo. INTER – «L’Inter è stata una delle poche squadre che ci ha dato una lezione. Ci segnarono e noi non avevamo ancora capito che era cominciata la partita. Forse la vittoria con la Sampdoria ci illuse. Una volta capito che non eravamo diventati improvvisamente la Juventus, siamo riusciti a fermare i bianconeri ela Lazio, oltre a essere riusciti a battere la Fiorentina. Ci siamo tolti qualche ...

