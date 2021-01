Benevento | Vigorito | «Non ho mai cercato Llorente | politica societaria chiara»

(Di sabato 30 gennaio 2021) Oreste, presidente del, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro l’Inter. Le sue parole Oreste, presidente del, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro l’Inter. «? Non l’ho mai, è apparso solo sulla stampa. Non si puntadi 36 anni e si prende poi Gaich di 21. La nostra linea è questa: trovare giovani di qualità mantenendo la categoria riproponendoli poi l’anno successivo. Se qualcuno non viene è sicuramente meno rispetto a tre anni fa. Siamo sulla strada giusta. Maggio da grande professionista ha accettato le scelte e ha fatto le sue riflessioni. Ci ha dato molto sul piano dell’immagine e dell’esperienza: gli abbiamo dato un pezzo del nostro cuore». Leggi su Calcionews24.com

Era dunque l'ultimo giorno di settembre quando i nerazzurri si presentarono allo stadio Cirodie si esibirono in una travolgente vittoria per 2 - 5 aperta già al primo minuto dal .... Bryan Dabo non è oggetto di scambio sul mercato, come da più parti si è vociferato. Il ...e in due circostanze è rimasto in panchina senza essere utilizzato (contro Genoa e Milan al)...Calcio d'inizio di Inter-Benevento alle 20.45. Ecco dove è possibile vedere la partita. Anche Meteo Week seguirà in diretta l'evento ...Allo Stadio San Siro l'Inter è pronta ad ospitare il sorprendente Benevento. Andiamo a vedere dove seguire il match in diretta e streaming gratis.