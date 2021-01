Benevento, Inzaghi: “Il 2-0 ci ha tagliato le gambe. Attenti alle squadre dietro di noi” (Di domenica 31 gennaio 2021) Il Benevento crolla contro l'Inter. Troppo superiori i nerazzurri, mentre i campani vivono una serata decisamente negativa. A San Siro finisce 4-0 per gli uomini di Antonio Conte.caption id="attachment 1083493" align="alignnone" width="4073" Benevento Inzaghi, getty/captionLE PAROLE DI InzaghiTocca al tecnico Filippo Inzaghi analizzare questa netta sconfitta ai microfoni di DAZN: "La partita era complicata e si è messa male fin da subito. Poi abbiamo avuto l'opportunità di pareggiare con un episodio particolare. Ci siamo complicati la vita da soli. Non eravamo partiti male, abbiamo avuto l'occasione con Lapadula. Dopo il 2-0 abbiamo mollato. Finita la partita, non parlo mai. Si dicono troppe cavolate. Si poteva perderla in un altro modo. La gara si è aperta in salita con un'autorete. La squadra mi era ... Leggi su itasportpress (Di domenica 31 gennaio 2021) Ilcrolla contro l'Inter. Troppo superiori i nerazzurri, mentre i campani vivono una serata decisamente negativa. A San Siro finisce 4-0 per gli uomini di Antonio Conte.caption id="attachment 1083493" align="alignnone" width="4073", getty/captionLE PAROLE DITocca al tecnico Filippoanalizzare questa netta sconfitta ai microfoni di DAZN: "La partita era complicata e si è messa male fin da subito. Poi abbiamo avuto l'opportunità di pareggiare con un episodio particolare. Ci siamo complicati la vita da soli. Non eravamo partiti male, abbiamo avuto l'occasione con Lapadula. Dopo il 2-0 abbiamo mollato. Finita la partita, non parlo mai. Si dicono troppe cavolate. Si poteva perderla in un altro modo. La gara si è aperta in salita con un'autorete. La squadra mi era ...

