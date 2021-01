Benevento e Inzaghi, ritorno a Milano da dimenticare: Inter travolgente (Di sabato 30 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiMilano – Gli impegni di Coppa Italia non distraggono l’Inter. Nonostante il turnover scelto da Conte, la San Siro nerazzurra si rivela ancora una volta avara di soddisfazioni per il Benevento. I giallorossi vengono sconfitti in maniera netta, incassando quattro reti e non riuscendo mai a tirare verso la porta di Handanovic. Un ko da archiviare subito perché contro l’Inter si può perdere, peccato averlo fatto con zero conclusioni all’attivo. Ora il calendario offre le sfide contro Sampdoria e Bologna e l’imperativo per la Strega sarà riprendere la marcia verso la salvezza. La partita – Schieramenti speculari per le due squadre. Conte (squalificato) propone il consueto 3-5-2 lanciando Ranocchia, Gagliardini ed Eriksen nell’inedito ruolo di play di centrocampo. Modulo confermato anche da ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 30 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– Gli impegni di Coppa Italia non distraggono l’. Nonostante il turnover scelto da Conte, la San Siro nerazzurra si rivela ancora una volta avara di soddisfazioni per il. I giallorossi vengono sconfitti in maniera netta, incassando quattro reti e non riuscendo mai a tirare verso la porta di Handanovic. Un ko da archiviare subito perché contro l’si può perdere, peccato averlo fatto con zero conclusioni all’attivo. Ora il calendario offre le sfide contro Sampdoria e Bologna e l’imperativo per la Strega sarà riprendere la marcia verso la salvezza. La partita – Schieramenti speculari per le due squadre. Conte (squalificato) propone il consueto 3-5-2 lanciando Ranocchia, Gagliardini ed Eriksen nell’inedito ruolo di play di centrocampo. Modulo confermato anche da ...

