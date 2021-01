Belen Rodriguez sexy su Instagram. Un fan: “La miglior MILF”, lei risponde con ironia (Di sabato 30 gennaio 2021) Belen Rodriguez si è resa protagonista di un botta e risposta ironico con un proprio seguace, tramite il social network Instagram. La showgirl argentina, conosciuta e apprezzatissima in Italia, ha risposto a un fan che la virgolettava come “La miglior MILF che ci sarà per un bel po’”, aggiungendo “sono contento di crescere in quest’epoca“. L’influencer sudamericana ha replicato prontamente al ragazzo in questione, taggandolo, palesando una risata di gusto e dichiarando quanto segue: “Oh mamma!“. L’argentina ha dimostrato di saper ironizzare su se stessa e sul proprio corpo, facendo trasparire serenità per le lusinghe ricevute. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 30 gennaio 2021)si è resa protagonista di un botta e risposta ironico con un proprio seguace, tramite il social network. La showgirl argentina, conosciuta e apprezzatissima in Italia, ha risposto a un fan che la virgolettava come “Lache ci sarà per un bel po’”, aggiungendo “sono contento di crescere in quest’epoca“. L’influencer sudamericana ha replicato prontamente al ragazzo in questione, taggandolo, palesando una risata di gusto e dichiarando quanto segue: “Oh mamma!“. L’argentina ha dimostrato di saper ironizzare su se stessa e sul proprio corpo, facendo trasparire serenità per le lusinghe ricevute. SportFace.

