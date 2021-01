Belen Rodriguez: ecco l’enorme indizio | Svelato il sesso del bambino (Di sabato 30 gennaio 2021) Belen Rodriguez e la sua presunta gravidanza di recente stanno suscitando parecchio interesse, intanto spunta un’ipotesi sul sesso del bimbo Belen Rodriguez (Instagram)Belen Rodriguez di recente sta facendo parlare molto di se. La showgirl argentina è da sempre abituata a creare scandali, come quando si fece fotografare insieme ad un inorgoglito Corona che la sfoggiava quasi come un trofeo sulle spiagge di Formentera. Da sempre al centro delle cronache rosa, soprattutto quando si parla di uomini. Prima di conoscere il suo attuale ragazzo ha avuto l’occasione di frequentare personaggi di spicco del mondo dello sport e dello spettacolo. Marco Borriello, ex calciatore di Roma e Juventus, e Andrea Iannone, pilota in MotoGp, per non parlare del ballerino ... Leggi su kronic (Di sabato 30 gennaio 2021)e la sua presunta gravidanza di recente stanno suscitando parecchio interesse, intanto spunta un’ipotesi suldel bimbo(Instagram)di recente sta facendo parlare molto di se. La showgirl argentina è da sempre abituata a creare scandali, come quando si fece fotografare insieme ad un inorgoglito Corona che la sfoggiava quasi come un trofeo sulle spiagge di Formentera. Da sempre al centro delle cronache rosa, soprattutto quando si parla di uomini. Prima di conoscere il suo attuale ragazzo ha avuto l’occasione di frequentare personaggi di spicco del mondo dello sport e dello spettacolo. Marco Borriello, ex calciatore di Roma e Juventus, e Andrea Iannone, pilota in MotoGp, per non parlare del ballerino ...

