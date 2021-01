Beautiful | anticipazioni Usa | Thomas lavorerà con Hope?

Leggi su tutto.tv

(Di sabato 30 gennaio 2021)Forrester continuerà ad essere uno dei protagonisti delle prossime puntate di. Il giovane, dopo essere riuscito a separare Ridge e Brooke, cercherà di riavvicinarsi ulteriormente a, proponendosi come stilista dellaFor The Future. Riuscirà nel suo intento?, spoiler:si propone come stilista della HFTF Tra qualche settimana, invedremo che Ridge e Brooke firmeranno i documenti del divorzio. I due non saranno riusciti a superare le loro divergenze. In particolare, la Logan si sarà rifiutata per l’ennesima volta di perdonaree questo avrà inevitabilmente portato alla rottura definitiva tra lei e Ridge. La notizia del loro imminente divorzio giungerà anche alle orecchie di ...