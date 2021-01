“Basta Dad”: studenti occupano la facoltà di Lettere della Federico II (Di sabato 30 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Dopo alcuni licei gli studenti stanno occupando anche le sedi universitarie. Questo è l’effetto a catena era proprio ciò che si temeva nei giorni scorsi e che oggi ha colpito la facoltà di Lettere della Federico II. Al centro della protesta la situazione relativa alla Dad. I liceali chiedono maggiore sicurezza per tornare a scuola. Così anche gli universitari. Non si può più andare avanti con la didattica a distanza. Secondo alcuni studenti infatti, che hanno comunque apprezzato questo metodo emergenziali, ora non ci sarebbero più le basi per proseguire su questa via. L’istruzione, soprattutto in campo universitario, è un qualcosa di fondamentale per la propria carriera- Le lezioni a distanza non hanno lo stesso valore di quelle ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 30 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Dopo alcuni licei glistanno occupando anche le sedi universitarie. Questo è l’effetto a catena era proprio ciò che si temeva nei giorni scorsi e che oggi ha colpito ladiII. Al centroprotesta la situazione relativa alla Dad. I liceali chiedono maggiore sicurezza per tornare a scuola. Così anche gli universitari. Non si può più andare avanti con la didattica a distanza. Secondo alcuniinfatti, che hanno comunque apprezzato questo metodo emergenziali, ora non ci sarebbero più le basi per proseguire su questa via. L’istruzione, soprattutto in campo universitario, è un qualcosa di fondamentale per la propria carriera- Le lezioni a distanza non hanno lo stesso valore di quelle ...

marant57 : @matteorenzi @ItaliaViva Vaccini non può esserci disaccordo che tenga. Scuola in sicurezza o dad. Lavoro proroga CI… - Airone_Azzurro : @sailor_snickers Se mettiamo a confronto il nostro Paese, con gli altri sotto l' aspetto digitale, siamo molto in b… - sstarkerr : Quando arriva settimana prossima basta voglio tornare in dad - MatteoSacchi87 : Le scuole hanno riaperto in condizioni peggiori di prima, non basta sottolineare l'importanza della scuola in prese… - Oilime15039184 : Fate tornare gli studenti in presenza (e chiudete altre cose come centri commerciali) altrimenti fra un po' andrann… -