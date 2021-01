Bassetti: “Se ora non ci comportiamo in maniera intelligente, significa che meritiamo il lockdown” (Di sabato 30 gennaio 2021) “Gli italiani devono sapere che il futuro dipende da loro. Se si arriva a un lockdown è perché non si colgono occasioni come questa. E mi rivolgono soprattutto ai ragazzi” Leggi su ilsecoloxix (Di sabato 30 gennaio 2021) “Gli italiani devono sapere che il futuro dipende da loro. Se si arriva a unè perché non si colgono occasioni come questa. E mi rivolgono soprattutto ai ragazzi”

kiara86769608 : RT @fattoquotidiano: BASSETTI Quelle critiche non erano diffamatorie. Questa la motivazione del giudice - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: BASSETTI Quelle critiche non erano diffamatorie. Questa la motivazione del giudice - fattoquotidiano : BASSETTI Quelle critiche non erano diffamatorie. Questa la motivazione del giudice - YerleShannara : Che fosse la nuova star dei pessimi talk nostrani ce n'eravamo accorti. Prefiguriamo una prossima carriera politica… - CCKKI : RT @lucma66: Spara caxxate, disinformazione, negazionismo mascherato da riduzionismo,... e poi querela anche... Un vero pagliaccio italiota… -