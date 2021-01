Bassetti invita alla cautela | “Zona gialla non sia un liberi tutti”

(Di sabato 30 gennaio 2021) Dopo gli ultimi dati relativi all’epidemia, molto più confortanti rispetto a prima,. Ora che gran parte delle regioni italiane passeranno ingi, il timore dell’infettivologo è che la gente intenda questo come un “”, con conseguenze oltremodo pericolose. L’infettivologo ricorda infatti di non abbassare la guardia. Così ha commentato l’infettivologo a La Stampa: “Se lagisarà un happy hour si creeranno nuovi focolai e torneremo presto in rosso”. Anche Massimo Galli usa toni drastici e privi di mezzi termini: “Che il cielo ce la mandi buona” ha commentato l’esperto, direttore del reparto di Malattie Infettive del Sacco di ...

alla prudenza l'infettivologo dell'ospedale Sacco di Milano, Massimo Galli . Da domenica/... come tra l'altro sottolineato anche dal professore del San Martino di Genova, Matteo, è di ...Il professorquindi i nostri connazionali a non abbassare la guardia, specificando che "l'attenzione va tenuta alta", in quanto il rischio ad un ritorno alla zona rossa a causa di un'..."Se la zona gialla sarà un happy hour si creeranno nuovi focolai e torneremo presto in rosso" ha osservato l'esperto ...Il professor Matteo Bassetti preoccupato dal ritorno dell'Italia quasi totalmente in zona gialla: “Non sia happy hour o torneremo preso rossi” ...