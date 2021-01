Basket, la Virtus Bologna espugna Cremona nell’anticipo della 18ma giornata di Serie A (Di sabato 30 gennaio 2021) La Virtus Bologna espugna Cremona nell’anticipo della 18ma giornata della Serie A 2020-2021 di Basket. Gli emiliani vincono nettamente per 75-88 e riprendono la propria corsa dopo il ko casalingo della scorsa giornata contro Brescia. Spiccano le prove di Vince Hunter (28 punti) e Marco Belinelli (17 punti), mentre ai lombardi non basta la doppia doppia di Peppe Poeta (13 punti e 10 assist). Il primo quarto scorre via sul filo dell’equilibrio, con un continuo botta e risposta tra le due squadre. I due protagonisti sono Belinelli e Poeta: l’ex San Antonio Spurs prende per mano le V Nere con 9 punti e 3 assist, mentre il playmaker della Vanoli risponde ... Leggi su oasport (Di sabato 30 gennaio 2021) LaA 2020-2021 di. Gli emiliani vincono nettamente per 75-88 e riprendono la propria corsa dopo il ko casalingoscorsacontro Brescia. Spiccano le prove di Vince Hunter (28 punti) e Marco Belinelli (17 punti), mentre ai lombardi non basta la doppia doppia di Peppe Poeta (13 punti e 10 assist). Il primo quarto scorre via sul filo dell’equilibrio, con un continuo botta e risposta tra le due squadre. I due protagonisti sono Belinelli e Poeta: l’ex San Antonio Spurs prende per mano le V Nere con 9 punti e 3 assist, mentre il playmakerVanoli risponde ...

TuttoBolognaWeb : LBA - La Virtus riscatta la sconfitta dell'andata e vince a Cremona 75-88 - - Gazzetta_it : Serie A: #Hunter 28 punti, la #Virtus passa a #Cremona - sportface2016 : #Basket, #SerieA1 2020/2021: #Cremona-#VirtusBologna 75-88, cronaca e tabellino - BarForzaBologna : BASKET SERIE A1 La Virtus Segafredo vince a Cremona 88-75, continuando la serie di vittorie in trasferta. - zazoomblog : LIVE Cremona-Virtus Bologna 51-61 Serie A basket in DIRETTA: vantaggio emiliano in doppia cifra a fine terzo quarto… -