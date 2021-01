Banche, anche se la Bce dà l’acqua il cavallo non la beve (Di sabato 30 gennaio 2021) Le stanno tentando tutte pur di permettere al sistema bancario di riprendere a finanziare l’economia reale. Ma sembra sempre molto difficile. Dopo il discutibile quantitative easing, la garanzia statale totale sui finanziamenti previsti da decreto liquidità, le agevolazioni in termini di garanzie offerte da Medio Credito Centrale per operazioni finanziarie direttamente finalizzate all’attività d’impresa, le Banche continuano a tenere il freno a mano tirato sulla concessione di finanziamenti. Ma pochi ricordano che la Bce di Mario Draghi nel 2019 è intervenuta a sostegno delle Banche con ulteriori due misure, individuate con due acronimi inglesi: il tiering e il dual rate. Prima di capire cos’è il tiering occorre fare una precisazione sui depositi in eccesso delle Banche europee. In ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 30 gennaio 2021) Le stanno tentando tutte pur di permettere al sistema bancario di riprendere a finanziare l’economia reale. Ma sembra sempre molto difficile. Dopo il discutibile quantitative easing, la garanzia statale totale sui finanziamenti previsti da decreto liquidità, le agevolazioni in termini di garanzie offerte da Medio Credito Centrale per operazioni finanziarie direttamente finalizzate all’attività d’impresa, lecontinuano a tenere il freno a mano tirato sulla concessione di finanziamenti. Ma pochi ricordano che la Bce di Mario Draghi nel 2019 è intervenuta a sostegno dellecon ulteriori due misure, individuate con due acronimi inglesi: il tiering e il dual rate. Prima di capire cos’è il tiering occorre fare una precisazione sui depositi in eccesso delleeuropee. In ...

