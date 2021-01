(Di sabato 30 gennaio 2021) L’allenatore ad interim dell’AZ, Pascal Jansen, sta davvero andando bene. Da quell’eliminazione europea che fece discutere, sarebbe bastato battere il modesto Rijeka per passare il turno, in campionato ha perso solo una volta anche se è stato eliminato dalla coppa olandese proprio dall’. Senza calcio europeo e senza la coppa, l’attenzione è tutta sull’Eredivise. La scorsa InfoBetting: Scommesse Sportive e

infobetting : AZ Alkmaar-Ajax (domenica, ore 16:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici - infobetting : AZ Alkmaar-Ajax (domenica, ore 16:45): formazioni, quote, pronostici -

Ultime Notizie dalla rete : Alkmaar Ajax

Infobetting

ore 16:45 Eredivise 20a Giornata: AZvsTelecronaca: Alberto Santi La sfida che la scorsa stagione ha catalizzato l'attenzione di tutti torna di nuovo sotto i riflettori, per un weekend ......Zagreb (CRO) - Rosenborg (NOR) Hammarby (SWE) - Waterford (IRL) Galatasaray (TUR) - AZ(NED)...- Maccabi Haifa (ISR) Dinamo Minsk (BLR) - Ludogorets (BUL) Shkëndija (MKD) - Gabala (AZE), ...Ventesima giornata di Eredivisie: ecco analisi e pronostici su Az Alkmaar-Ajax e tutte le altre partite in programma tra sabato e domenica.Ajax-Willem II è una partita di Eredivisie e si gioca giovedì alle ore 21:00: pronostici, analisi e probabili formazioni.