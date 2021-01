Aumento pensioni invalidità, ultim’ora: l’appello al futuro Governo (Di sabato 30 gennaio 2021) Una delle tematiche principali restano le pensioni di invalidità associate al destino del futuro Governo, sono tanti i disabili che non sanno se essere contenti o meno della crisi di Governo, dalla loro sperano che chiunque salga abbia a cuore il destino dei più deboli, la situazione é diventata ingestibile, ci dicono, non si può vivere con 286 euro al mese. La sentenza 152/2020 ha aperto una via, ma non si può considerare conclusa la delicata questione relativa all’incremento delle pensioni di invalidità, troppi gli esclusi che lamentano di essere stati considerati invalidi di Serie B, ingiusto e doloroso essere stati messi in un angolo. Le richieste principali, evitiamo di riportare i commenti, ma sintetizziamo quanto ci hanno scritto i nostri ... Leggi su pensionipertutti (Di sabato 30 gennaio 2021) Una delle tematiche principali restano lediassociate al destino del, sono tanti i disabili che non sanno se essere contenti o meno della crisi di, dalla loro sperano che chiunque salga abbia a cuore il destino dei più deboli, la situazione é diventata ingestibile, ci dicono, non si può vivere con 286 euro al mese. La sentenza 152/2020 ha aperto una via, ma non si può considerare conclusa la delicata questione relativa all’incremento delledi, troppi gli esclusi che lamentano di essere stati considerati invalidi di Serie B, ingiusto e doloroso essere stati messi in un angolo. Le richieste principali, evitiamo di riportare i commenti, ma sintetizziamo quanto ci hanno scritto i nostri ...

