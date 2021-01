Auguri a Michael Aloni. Il tema Natale di un Acquario determinato (Di sabato 30 gennaio 2021) Michael Aloni e? nato a Tel Aviv il 30 gennaio 1984 (foto Getty Images). Quando entra in scena e la telecamera indugia sul suo sguardo pieno di garbo e malinconia, è fatta. Scatta la dipendenza per Michael Aloni, attore israeliano che ha conquistato il mondo nel ruolo di Akiva, detto Kive, nella serie Netflix Shtisel. E, come per incanto, siamo trascinati nel cuore di una famiglia charedì, gli ultraortodossi di Gerusalemme, a partecipare ai loro drammi familiari, sempre attraversati da un humour sottile, a tratti esilarante. Michael Aloni nella serie tv Netflix “Shtisel” Leggi anche › “Shtisel”, il mondo degli ebrei ortodossi (e delle donne d’acciaio) nella serie tv Netflix ... Leggi su iodonna (Di sabato 30 gennaio 2021)e? nato a Tel Aviv il 30 gennaio 1984 (foto Getty Images). Quando entra in scena e la telecamera indugia sul suo sguardo pieno di garbo e malinconia, è fatta. Scatta la dipendenza per, attore israeliano che ha conquistato il mondo nel ruolo di Akiva, detto Kive, nella serie Netflix Shtisel. E, come per incanto, siamo trascinati nel cuore di una famiglia charedì, gli ultraortodossi di Gerusalemme, a partecipare ai loro drammi familiari, sempre attraversati da un humour sottile, a tratti esilarante.nella serie tv Netflix “Shtisel” Leggi anche › “Shtisel”, il mondo degli ebrei ortodossi (e delle donne d’acciaio) nella serie tv Netflix ...

