ATP Melbourne 1: il tabellone di Jannik Sinner. Sfide interessanti, obiettivo Khachanov in semifinale (Di sabato 30 gennaio 2021) Durante la notte italiana sono stati sorteggiati i tabelloni dei due tornei tennistici di preparazione per l‘Australian Open: il Great Ocean Road Open, meglio conosciuto come ATP Melbourne 1 ed il Murray River Open, detto comunemente ATP Melbourne 2. Siamo dunque a conoscenza del possibile cammino dei 108 tennisti che saranno impegnati dall’1 al 7 febbraio, nella settimana che precede il primo Slam dell’anno. Tra i giocatori che scenderanno in campo c’è anche Jannik Sinner, che potrebbe definirsi contento del sorteggio. Analizziamo quale potrebbe essere il suo possibile cammino Il 19enne nato a San Candido, inserito nella parte bassa del tabellone presieduta da Karen Khachanov, è la quarta testa di serie dell’ATP Melbourne 1 e in quanto tale usufruisce di un bye che lo ... Leggi su oasport (Di sabato 30 gennaio 2021) Durante la notte italiana sono stati sorteggiati i tabelloni dei due tornei tennistici di preparazione per l‘Australian Open: il Great Ocean Road Open, meglio conosciuto come ATP1 ed il Murray River Open, detto comunemente ATP2. Siamo dunque a conoscenza del possibile cammino dei 108 tennisti che saranno impegnati dall’1 al 7 febbraio, nella settimana che precede il primo Slam dell’anno. Tra i giocatori che scenderanno in campo c’è anche, che potrebbe definirsi contento del sorteggio. Analizziamo quale potrebbe essere il suo possibile cammino Il 19enne nato a San Candido, inserito nella parte bassa delpresieduta da Karen, è la quarta testa di serie dell’ATP1 e in quanto tale usufruisce di un bye che lo ...

sportface2016 : Il tabellone principale del #MurrayRiverOpen (#Melbourne 2). Al via #Sonego e #Cecchinato - Ubitennis : ATP Melbourne 1, il tabellone: buon sorteggio per Sinner. Derby Seppi-Caruso al primo turno - sportface2016 : Il tabellone del torneo ATP di #Melbourne con Jannik #Sinner - livetennisit : ATP Melbourne 1 (Great Ocean Road Open): Il Tabellone Principale. Ben 5 azzurri al via. Derby Seppi vs Caruso. Sinn… - OA_Sport : ATP Melbourne 2: Lorenzo Sonego e Marco Cecchinato al via dell'evento che vede Stan Wawrinka comandare il tabellone… -