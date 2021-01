Atletico Madrid | Hermoso e Carrasco positivi al Covid-19

(Di sabato 30 gennaio 2021) Attraverso un comunicato, l’ha reso noto che Yannicke Mariosono risultatial coronavirus, e come previsto dal protocollo, entrambi già in isolamento fiduciario. La speranza di Diego Simeone è di averli recuperati per la gara di andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Chelsea in programma il 23 febbraio al Wanda Metropolitano. Nuestros jugadores @Y21 y @mario5 han dado positivo por-19 en las últimas pruebas PCR realizadas; se encuentran en sus respectivos domicilios cumpliendo el aislamiento que marca el protocolo. https://t.co/WlQjvMPYfa — Atlético de(@Atleti) January 30, 2021 Foto: mundo deportivo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Brutte notizie per l'Atletico Madrid del Cholo Simeone. Sono stati riscontrati in queste ore due casi di positività al coronavirus. Si tratta di Yannick Carrasco e Mario Hermoso, come annunciato sui profili ufficiali. "I nostri giocatori @Y21 e @mario5 sono risultati positivi al COVID-19 negli ultimi test PCR effettuati; si trovano nelle rispettive case in isolamento come previsto dal protocollo." Yannick Carrasco e Mario Hermoso ma potrebbero tornare in tempo per Atletico Madrid-Chelsea, ottavo di finale di Champions League.