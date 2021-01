Atalanta, Pessina: «Ilicic è il più forte che abbia mai visto» (Di sabato 30 gennaio 2021) Davide Pessina racconta la sua evoluzione come giocatore evidenziando l’effetto che hanno avuto su di lui Juric e Gasperini Il centrocampista dell’Atalanta Davide Pessina ha rilasciato un’intervista a Sportweek in cui ha parlato della sua evoluzione come giocatore. Le sue parole JURIC E GASP – «Sono molto simili come modulo e impostazione di gioco e hanno un carattere molto forte. Entrambi riescono a trasmettere ai giocatori la loro personalità: Atalanta e Verona sono squadre dure, aggressive, che corrono molto. Gasperini insiste forse di più sulla capacità di trovare il compagno al limite dell’area e sulla precisione del passaggio, ma tra i due sono più le similitudini che le differenze». Ilicic – «È Con la palla fa tutto quello che gli viene in mente, non sbaglia mai, ha un’eleganza ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 30 gennaio 2021) Davideracconta la sua evoluzione come giocatore evidenziando l’effetto che hanno avuto su di lui Juric e Gasperini Il centrocampista dell’Davideha rilasciato un’intervista a Sportweek in cui ha parlato della sua evoluzione come giocatore. Le sue parole JURIC E GASP – «Sono molto simili come modulo e impostazione di gioco e hanno un carattere molto. Entrambi riescono a trasmettere ai giocatori la loro personalità:e Verona sono squadre dure, aggressive, che corrono molto. Gasperini insiste forse di più sulla capacità di trovare il compagno al limite dell’area e sulla precisione del passaggio, ma tra i due sono più le similitudini che le differenze».– «È Con la palla fa tutto quello che gli viene in mente, non sbaglia mai, ha un’eleganza ...

