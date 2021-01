Atalanta, parla Gasperini: “Abbiamo qualche problema sugli esterni” (Di sabato 30 gennaio 2021) In ordine di tempo è Giampiero Gasperini il primo a presentarsi ai microfoni dei giornalisti per le proverbiali Conferenze stampa di Atalanta-Lazio. Il confronto tra le due formazioni avrà luogo domenica 31 Gennaio alle ore 15:00 al Gewiss Stadium di Bergamo. Smaltita la sbornia per il prezioso successo in Coppa Italia, il tecnico orobico è pronto ad affrontare nuovamente i biancocelesti nella 20^ giornata del campionato di Serie A. Tuttavia dovrà farlo non potendo contare su alcuni dei suoi migliori calciatori: “Abbiamo un problema sugli esterni, domani oltre a Gosens non ci saranno neanche Hateboer e Sutalo”. Conferenze stampa di Atalanta-Lazio Cosa ha detto Giampiero Gasperini? L’allenatore dell’Atalanta è così intervenuto ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 30 gennaio 2021) In ordine di tempo è Giampieroil primo a presentarsi ai microfoni dei giornalisti per le proverbiali Conferenze stampa di-Lazio. Il confronto tra le due formazioni avrà luogo domenica 31 Gennaio alle ore 15:00 al Gewiss Stadium di Bergamo. Smaltita la sbornia per il prezioso successo in Coppa Italia, il tecnico orobico è pronto ad affrontare nuovamente i biancocelesti nella 20^ giornata del campionato di Serie A. Tuttavia dovrà farlo non potendo contare su alcuni dei suoi migliori calciatori: “un, domani oltre a Gosens non ci saranno neanche Hateboer e Sutalo”. Conferenze stampa di-Lazio Cosa ha detto Giampiero? L’allenatore dell’è così intervenuto ...

andreamanao : @frankappiano @FinancialSs Con oshimen possiamo dire di sì per carità , anche se si parla di cifre diverse e meno s… - Leseidimattinah : Atalanta Lazio sarà l'ennesimo 6 a 0. Vedere però che Gasp ancora parla della finale di coppa italia mi fa passare… - webbeloz : Da domenica 31 passiamo in zona gialla. Ale ale ale alee, ale Atalanta ale alee. #Lombardia #zonagialla Alle 19… - Josse16068422 : Quello stronzo di Adani ( con affetto ) invece che esaltare Zaccagni e qualsiasi giocatore argentino sotto i 100 Kg… - Josse16068422 : @alexcobra11 Guardo guardo... Sì infatti perchè io su Barrow ci punto e lo ho sempre indicato come certezza ormai.… -