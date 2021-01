Atalanta | giallo Romero | prima positivo al Covid-19 | poi negativo

(Di sabato 30 gennaio 2021) A poche ore dalla partita casalinga di domani contro la Lazio, l’ha reso noto che “in seguito ai test effettuati ieri, venerdì 29 gennaio, il calciatore Cristianè risultatoal-19. I successivi test hanno dato esito. Il tesserato è asintomatico ed è in isolamento a casa. La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate”. SportFace.

... quindi al 32anche per Depaoli per un intervento falloso su Eriksen. Il danese inventa al ...che era arrivato a sostituire Christian Vieri dopo aver vinto la classifica marcatori con l': ...Desogus si becca ildopo un fallo su Pulsoni. Tarmoni imbecca per Boccia, provvidenziale la ... La formazione dei 4 mori è infatti di ritorno dalle bella vittoria sull', ed è impaziente ...A poche ore dalla partita casalinga di domani contro la Lazio, l’Atalanta ha reso noto che “in seguito ai test effettuati ieri, venerdì 29 gennaio, il calciatore Cristian Romero è risultato positivo a ...C’è un giallo Covid nell’Atalanta. Spiega tutto la Gazzetta dello Sport: “L’Atalanta oggi non ha comunicato l’elenco dei convocati per la partita di domani pomeriggio (ore 15) contro la Lazio perché u ...