Atalanta | cattive nuove | Romero positivo al test Covid-19

TitoZazzarini : @cippiriddu Dubito che qualora quella là dovesse essere lì lì, non lo vinca. Con le buone o con le cattive. E conos… -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta cattive

SerieANews

LA SPEZIA -notizie per Vincenzo Italiano , tecnico dello Spezia , che non potrà avere a disposizione Roberto Piccoli per un po' di tempo. La punta scuolasoffre infatti di un guaio muscolare: "...Dopo il pesante ko casalingo subìto ieri pomeriggio contro l', per Stefano Pioli lenotizie non sembrano essere terminate. Oltre alla delusione per la sconfitta infatti, l'allenatore rossonero deve sopperire ad un'assenza in difesa che potrebbe ...L'Atalanta ha comunicato ufficialmente che Cristian Romero è risultato positivo al Covid-19: il centrale salterà la sfida con la Lazio ...La faccia di Inzaghi, alla fine, è tutta un programma. L'Atalanta batte la Lazio (3-2) e vola in semifinale di Coppa Italia, apettando una tra Napoli e Spezia, in campo domani sera.