AstraZeneca, dubbi per gli over 65 ed efficacia al 60%. L'Italia cambia il suo piano (Di sabato 30 gennaio 2021) C'è il sì , ma dovrà cambiare il piano vaccinale. Se è vero che l'efficacia del nuovo prodotto è del 60 per cento, dovremo riservare Pfizer e Moderna alle categorie più a rischio, come gli anziani e ... Leggi su leggo (Di sabato 30 gennaio 2021) C'è il sì , ma dovràre ilvaccinale. Se è vero che l'del nuovo prodotto è del 60 per cento, dovremo riservare Pfizer e Moderna alle categorie più a rischio, come gli anziani e ...

infoiteconomia : Lopalco soddisfatto dopo l'approvazione del vaccino anti Covid Astrazeneca: 'Fugati dubbi sulle fasce d'età' - matteograndi : @barrymansixty1 @Cartabellotta Tecnicamente un vaccino è considerato affidabile quando ha efficacia sopra il 50%. C… - Marilenapas : RT @Corriere_Salute: Oggi l’Ema, l’agenzia per il farmaco europea, dovrebbe concludere l’iter per l’approvazione del vaccino AstraZeneca ht… - Corriere_Salute : Oggi l’Ema, l’agenzia per il farmaco europea, dovrebbe concludere l’iter per l’approvazione del vaccino AstraZeneca - vincef_ : RT @infosubmarine: I rapporti tra UE e AstraZeneca sono a un passo dalla rottura, e i dubbi sull’efficacia del vaccino per le persone con p… -