Ascolti tv | delusione per Il cantante mascherato che non brilla | il GF VIP 5 fa meglio

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 30 gennaio 2021) Come è finita la prima sfida tra Ile il Grande Fratello VIP 5 ( alla sua puntata numero 36) ? Lo scopriamo come sempre con i dati auditel relativi aglitv di ieri, 29 gennaio 2021. Al venerdì sera nuova sfida quindi, con il debutto del programma di Milly Carlucci e la solita solfa su Canale 5. Il Gf VIP 5 va avanti da quattro mesi e mezzo e onestamente, non ha più nulla da dire. Eppure, nonostante questo, i soliti telespettatori, quello zoccolo duro che premia da mesi il reality di Canale 5, sono sempre fedeli nei secoli ad Alfonso Signorini, il quanto basta per far addirittura vincere il GF VIP 5 la serata, per share. Se infatti Ilsi ferma sotto i 4 milioni di spettatori, con una media di 3,6 milioni, il reality di Canale 5 con due punti di share in ...