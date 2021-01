fanpage : Un risultato straordinario per #CePostaPerTe - AnonymeRai : ? #AscoltiTv di venerdì #29gennaio ? - BITCHYFit : Ascolti 29 gennaio, Grande Fratello Vip contro Il Cantante Mascherato: ecco chi ha vinto - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Venerdì 29 Gennaio #Pomeriggio5 ha totalizzato nell'ultimo programma della settimana; 2.273.000 tele… - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Venerdì 29 Gennaio L'ultimo programma della settimana di #DettoFatto ha fatto compagnia 725.000 tele… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti gennaio

... sabato 30, in prima serata su Raiuno. Subito dopo l'edizione delle 20 del Tg1, Carlo Conti ... nonostante la concorrenza di Maria De Filippi e C'è posta per te , sempre leader degli, ...Oggi, sabato 302021, alle ore 20.35, andrà in onda in prima serata su Rai 1, 'Affari tuoi - Viva gli Sposi',... non sono un maniaco degliil giorno dopo. Tra l'altro, ti dico una cosa ...Le parole di Rudy Zerbi su Raffaele non sono piaciute davvero a nessuno: ecco che cosa è successo nella puntata di oggi di Amici 20 ...Tv Talk, Massimo Bernardini commette una gaffe: "Se ho capito bene il Grande Fratello è finito" Anche nella puntata di oggi 30 gennaio 2021 di Tv Talk si ...