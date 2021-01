Ascoli-Brescia 2-1: i marchigiani vincono in extremis grazie al guizzo di Brosco (Di sabato 30 gennaio 2021) Dionigi dopo le ultime uscite disastrose doveva rispondere con una vittoria, ma al Del Duca l’Ascoli è riuscito a vincerla nella ripresa, anche in maniera abbastanza sorpendente. Sono ormai evidenti i problemi del Brescia, squadra potenzialmente di primo livello che non riesce a presentarsi come tale. Contro l’Ascoli la partita inizia bene con la rete su punizione di Jagiello. Poi tornano i soliti problemi di gestione che permettono ai padroni di casa prima di acciuffare il pareggio e poi di vincerla con il tap in vincente di Brosco. Verso Ascoli-Brescia, le dichiarazioni degli allenatori Come è andata la gara? Il Brescia si è parzialmente riscattato dopo i notevoli passi falsi di fine 2020 e inizio 2021. Complica una perduta fiducia nei propri mezzi e una ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 30 gennaio 2021) Dionigi dopo le ultime uscite disastrose doveva rispondere con una vittoria, ma al Del Duca l’è riuscito a vincerla nella ripresa, anche in maniera abbastanza sorpendente. Sono ormai evidenti i problemi del, squadra potenzialmente di primo livello che non riesce a presentarsi come tale. Contro l’la partita inizia bene con la rete su punizione di Jagiello. Poi tornano i soliti problemi di gestione che permettono ai padroni di casa prima di acciuffare il pareggio e poi di vincerla con il tap in vincente di. Verso, le dichiarazioni degli allenatori Come è andata la gara? Ilsi è parzialmente riscattato dopo i notevoli passi falsi di fine 2020 e inizio 2021. Complica una perduta fiducia nei propri mezzi e una ...

