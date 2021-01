Armie Hammer lascia The Offer

(Di sabato 30 gennaio 2021) Pochi mesi faera stato annunciato tra i protagonisti di The, serie di 10 episodi sul making of de Il padrino, di Francis Ford Coppola. Cosa è cambiato?avrebbe dovuto interpretare Al Ruddy, iconico produttore del film ma, stando a quanto riporta Variety,non e piu’ nel cast di “The”, una serie Paramount Plus sul ‘dietro le quinte’ della produzione del “Padrino”. La serie La serie e’ adesso alla ricerca di un nuovo protagonista. non ci sono ancora conferme ufficiali da parte della Paramount o dell’attore Per quale motivohato? Nessuna conferma sulle ragioni della nuova uscita di scena, sempre “Variety” aveva ...

sunfl0werkiwi : armie hammer me hace recordar a hannibal lecter AJSJSJSKNZ - diegojborges : Mano... - enricoI00 : RT @ciakmag: Non ci stanno parole davvero. #LucaGuadagnino dirigerà un film con #TimothéeChalamet che parla di... cannibalismo. Il commento… - ciakmag : Non ci stanno parole davvero. #LucaGuadagnino dirigerà un film con #TimothéeChalamet che parla di... cannibalismo.… - Think_movies : “The Offer”: Armie Hammer lascia anche la serie sulla realizzazione de “Il Padrino” -

Ultime Notizie dalla rete : Armie Hammer

A seguito delle accuse di cannibalismo che negli ultimi tempi hanno scaraventatonella bufera mediatica, l'ex moglie dell'attore, Elizabeth Chambers , non si era ancora espressa direttamente sull'argomento (le sue posizioni erano trapelate a mezzo stampa solo ...non sarà il protagonista della prossima serie The Offer . L'attore, noto per le sue interpretazioni in film acclamati dalla critica come Call Me By Your Name e The Social Network , lascia ...Serata action? Perché non provare con i migliori film d'azione da vedere su Netflix. Qui i più belli: da Mad Max Fury Road a Suicide Squad ..."Voleva togliermi una costola e grigliarla", dice una ex fidanzata a proposito di Armie Hammer, già accusato di cannibalismo.