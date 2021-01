Ape sociale docenti e ATA prorogata, domanda cartacea entro 31 agosto. Indicazioni ministero (Di sabato 30 gennaio 2021) Con la legge di bilancio sono state prorogate al 31 dicembre 2021 le misure Ape sociale e Opzione donna. Il ministero dell'Istruzione, con la nota del 29 gennaio, fornisce Indicazioni per il personale scolastico. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 30 gennaio 2021) Con la legge di bilancio sono state prorogate al 31 dicembre 2021 le misure Apee Opzione donna. Ildell'Istruzione, con la nota del 29 gennaio, fornisceper il personale scolastico. L'articolo .

AdiraiIt : #Economia #NewsPensioni #APEsocial L’Ape social 2021 è un anticipo pensionistico sociale prorogato in Legge di… - anferrara : @alfredoferrante Anche APE sociale, anzianità ma non quota 100 quella è di Salvini - wallstreetita : #Pensioni - Opzione donna e Ape sociale confermati anche nel 2021. Qui di seguito i requisiti e le possibilità per… - QdSit : Prorogata l'#ApeSociale a tutto il 2021, ecco chi può richiederla e come fare ?????? - carolina300615 : @AnnaOrr15 @mirkotursi @DomaniGiornale Il bonus cd Renzi era una detrazione fiscale legata al reddito irpef in vigo… -