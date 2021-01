Anziano si allontana da casa e si perdono le sue tracce: l’appello della famiglia per ritrovarlo (Di sabato 30 gennaio 2021) E’ uscito dalla sua abitazione dopo pranzo e da quel momento non è più tornato. Inizialmente la sua assenza non ha destato particolari preoccupazioni, ma con il calare delle tenebre – e soprattutto vista l’impossibilità di comunicare con lui – i familiari hanno iniziato a temere per l’Anziano parente, Mario Persico, e hanno condiviso attraverso i social network un appello per chiedere aiuto per ritrovarlo. “Dalle 15 – scrivono i familiari – si è allontanato da casa Mario Persico, zona Castel di Leva, altezza via del Fosso di Tor Pagnotta. Se lo vedeste in giro, per favore contattate a qualsiasi ora il numero 3292664138. Condividete il più possibile!” su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 30 gennaio 2021) E’ uscito dalla sua abitazione dopo pranzo e da quel momento non è più tornato. Inizialmente la sua assenza non ha destato particolari preoccupazioni, ma con il calare delle tenebre – e soprattutto vista l’impossibilità di comunicare con lui – i familiari hanno iniziato a temere per l’parente, Mario Persico, e hanno condiviso attraverso i social network un appello per chiedere aiuto per. “Dalle 15 – scrivono i familiari – si èto daMario Persico, zona Castel di Leva, altezza via del Fosso di Tor Pagnotta. Se lo vedeste in giro, per favore contattate a qualsiasi ora il numero 3292664138. Condividete il più possibile!” su Il CorriereCittà.

