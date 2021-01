Anticipazioni Verissimo, oggi in tv: ecco tutti gli ospiti di sabato 30 gennaio 2021 (Di sabato 30 gennaio 2021) Torna l’appuntamento del sabato con Verissimo. La trasmissione oggi, sabato 30 gennaio 2021, è pronta ad accogliere tanti ospiti con grandi emozioni e nuovi racconti di vita. Anticipazioni Verissimo 30 gennaio 2021: ecco tutti gli ospiti di oggi Tutto pronto per una nuova puntata di Verissimo. Silvia Toffanin intervisterà per la prima volta Andrea Bocelli, la sua voce è conosciuta e amata in tutto il mondo. In studio ci sarà anche il cantante Nek che lo scorso novembre, per un brutto incidente alla mano, è stato operato d’urgenza. Nel salotto televisivo è pronto a raccontare cosa gli è successo e come sta ora. E ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 30 gennaio 2021) Torna l’appuntamento delcon. La trasmissione30, è pronta ad accogliere tanticon grandi emozioni e nuovi racconti di vita.30glidiTutto pronto per una nuova puntata di. Silvia Toffanin intervisterà per la prima volta Andrea Bocelli, la sua voce è conosciuta e amata in tutto il mondo. In studio ci sarà anche il cantante Nek che lo scorso novembre, per un brutto incidente alla mano, è stato operato d’urgenza. Nel salotto televisivo è pronto a raccontare cosa gli è successo e come sta ora. E ...

