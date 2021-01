Anticipazioni doppio episodio Il Segreto di domenica 31 gennaio 2021 | il grande segreto di Isabel

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 30 gennaio 2021)riceve la visita di Jean Pierre, ma nessuno lo deve sapere. Inoltre, durante ilde Ildi31, questo non sarà l’unico “mistero”, infatti anche Adolfo avrà dei dubbi in merito alla gravidanza di Marta e ne parlerà con Tomas. Sarà lui il padre del bambino? Successivamente, vedremo che Pablo scopre di essere figlio a un marinaio e racconta tutto al Solozabal. L’uomo lo rassicura in merito al loro rapporto, ma ora che sono venuti a conoscenza della verità, il ragazzo potrebbe decidere di andare via. Carolina si dispera. Sarà così? Intanto, vi ricordiamo l’appuntamento con la soap su Canale 5 nel primo pomeriggio di, precisamente dalle ore 14.16 alle 15.25. Trama Il ...