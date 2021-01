Anticipazioni AMICI 30 gennaio 2021 | lo svolgimento della puntata

Leggi su tvsoap

(Di sabato 30 gennaio 2021) Oggi, sabato 30, va in onda una nuovadel talent show, condotto come sempre da Maria De Filippi. Leche riguardano questo speciale del sabato hanno a che fare ovviamente sia con il canto che con il ballo. Partiamo proprio dal canto. Nel corso di questa settimana, il professor Rudy Zerbi ha deciso di mettere in sfida la cantante Arianna. La sua sfidante si chiama Elisabetta. Entrambe canteranno due canzoni, una a testa e un’altra in comune. Ad avere la peggio sarà Arianna, che quindi dovrà abbandonare la scuola. Un’altra persona che avrebbe dovuto fare la sfida è Evandro, ma questa – per ragioni legate alla produzione – sarà rimandata alla prossima settimana. Il paradiso delle signore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Dal fronte danza segnaliamo diverse cose. ...