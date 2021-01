Anthony Hopkins riceve il vaccino anti Covid dopo un anno di quarantena (VIDEO) (Di sabato 30 gennaio 2021) dopo aver rispettato quasi un anno di quarantena autoimposta, Anthony Hopkins ha ricevuto la prima dose del vaccino anti Covid, come testimonia un VIDEO sui social. Anthony Hopkins, che il mese scorso ha festeggiato il suo 83esimo compleanno, ha condiviso un VIDEO che mostra il momento in cui ha ricevuto la prima dose del vaccino anti Covid. Nei mesi che hanno seguito l'inizio dell'emergenza sanitaria, sono state numerose le celebrità che hanno sfruttato i social per sensibilizzare le persone riguardo l'importanza del rispetto delle regole per tentare di contenere la diffusione del ... Leggi su movieplayer (Di sabato 30 gennaio 2021)aver rispettato quasi undiautoimposta,ha ricevuto la prima dose del, come testimonia unsui social., che il mese scorso ha festeggiato il suo 83esimo comple, ha condiviso unche mostra il momento in cui ha ricevuto la prima dose del. Nei mesi che hseguito l'inizio dell'emergenza sanitaria, sono state numerose le celebrità che hsfruttato i social per sensibilizzare le persone riguardo l'importanza del rispetto delle regole per tentare di contenere la diffusione del ...

nientepopcorn : Il #30gennaio 1991, il film #IlSilenzioDegliInnocenti' di #JonathanDemme veniva presentato in anteprima a New York:… - Massimo18783866 : @MiaZeldaMoe @fulviapuritani @WeCinema Si ed ha anche un un'ottimo cast(Claire Forlani,Brad Pitt,Anthony Hopkins,Ja… - ElenaLinkin : @MillsxLance Ecco...per non parlare del famoso Anthony Hopkins! - AngeloRadica : RT @ConteZero76: L'infusione di grazia (in acqua calda ?) di 'questuomo', che ha il martello di TOR (il programma) benedetto dall'unico Dio… - ConteZero76 : L'infusione di grazia (in acqua calda ?) di 'questuomo', che ha il martello di TOR (il programma) benedetto dall'un… -