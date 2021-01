Anno giudiziario Palermo, Frasca: “Denunce contro la mafia ancora esigue” (Di sabato 30 gennaio 2021) “Cosa nostra” palermitana resiste alla pressione degli inquirenti impegnati costantemente in indagini che decapitano i mandamenti mafiosi”. E’ un passaggio della relazione di inaugurazione dell’Anno giudiziario che sarà illustrata dal presidente della Corte d’appello di Palermo Matteo Frasca nel corso della cerimonia nell’aula magna del palazzo di giustizia. Frasca ha parlato anche della mafia nigeriana, Leggi su ilmattinodisicilia (Di sabato 30 gennaio 2021) “Cosa nostra” palermitana resiste alla pressione degli inquirenti impegnati costantemente in indagini che decapitano i mandamenti mafiosi”. E’ un passaggio della relazione di inaugurazione dell’che sarà illustrata dal presidente della Corte d’appello diMatteonel corso della cerimonia nell’aula magna del palazzo di giustizia.ha parlato anche dellanigeriana,

