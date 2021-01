Anno giudiziario: "Il Covid è stato uno stress test per la giustizia" (Di sabato 30 gennaio 2021) AGI - "Sullo stato delle cose è calata una causa prepotente di ulteriore disservizio: la pandemia" che ha rappresentato un “inedito stress test”. Lo ha detto il procuratore generale presso la corte d'appello di Roma, Antonio Mura, nella relazione per l'inaugurazione dell'Anno giudiziario. E la neo procuratrice generale di Milano Francesca Nanni durante il suo intervento ha parlato di "quasi paralisi" dell'attività giudiziaria "dovuta alla pandemia". Crollo delle sentenze e aumento delle pendenze Gli effetti della pandemia si registrano soprattutto nell'attività del tribunale penale di Roma: crollo delle sentenze e aumento delle pendenze. Lo ha messo in risalto, nella sua relazione, il presidente della Corte d'Appello Giuseppe Meliadò che ha segnalato "il marcato aumento delle pendenze presso il ... Leggi su agi (Di sabato 30 gennaio 2021) AGI - "Sullodelle cose è calata una causa prepotente di ulteriore disservizio: la pandemia" che ha rappresentato un “inedito”. Lo ha detto il procuratore generale presso la corte d'appello di Roma, Antonio Mura, nella relazione per l'inaugurazione dell'. E la neo procuratrice generale di Milano Francesca Nanni durante il suo intervento ha parlato di "quasi paralisi" dell'attività giudiziaria "dovuta alla pandemia". Crollo delle sentenze e aumento delle pendenze Gli effetti della pandemia si registrano soprattutto nell'attività del tribunale penale di Roma: crollo delle sentenze e aumento delle pendenze. Lo ha messo in risalto, nella sua relazione, il presidente della Corte d'Appello Giuseppe Meliadò che ha segnalato "il marcato aumento delle pendenze presso il ...

