Andrea Zelletta “perde” la finale e Natalia Paragoni lancia una frecciatina al GF Vip (Di sabato 30 gennaio 2021) Dopo Giulia De Lellis (che ha criticato il trattamento nei confronti di Giulia Salemi), anche Natalia Paragoni si è scagliata contro il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Come ben sapete, il secondo finalista dopo Dayane Mello è stato Pierpaolo Pretelli, che ha “scippato” questa possibilità ad Andrea Zelletta. Andrea Zelletta “perde” la finale e... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 30 gennaio 2021) Dopo Giulia De Lellis (che ha criticato il trattamento nei confronti di Giulia Salemi), anchesi è scagliata contro il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Come ben sapete, il secondo finalista dopo Dayane Mello è stato Pierpaolo Pretelli, che ha “scippato” questa possibilità ad” lae... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

GrandeFratello : La linea della vita di Andrea Zelletta è scandita da un rapporto super speciale... col il suo fan più sfegatato. Ch… - Violuz02 : RT @star3star3: Andrea zelletta: - senza love story - senza strategie - senza blocchi infiniti dedicati a lui in puntata è riuscito co… - Ilaria24429641 : RT @itscidib: Tutti dovremmo avere più amici come Andrea Zelletta e meno come Giulia - _angylove1D_ : @SabrySal75 @AndreaZelletta Mi riferivo alle parole spese per Andrea Zelletta, sul fatto che Tommaso sia stato spettacolare non ci piove - itscidib : Tutti dovremmo avere più amici come Andrea Zelletta e meno come Giulia -