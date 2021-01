Andrea Zelletta, le lacrime dopo la puntata del GF Vip: “Io me ne vado, basta” (Di sabato 30 gennaio 2021) Altra serata intensa e piena di emozioni al GF Vip. Nella 35esima diretta del reality che finirà il prossimo 1 marzo, tante sorprese per i vipponi. La più clamorosa e attesa, senza dubbio, quella dell’ingresso di Walter Zenga nella Casa: erano 14 anni che non parlava col figlio Andrea. Anche Rosalinda Cannavò ha potuto rivedere la sorella Francesca, mentre Maria Teresa Ruta ha avuto uno scontro con Alba Parietti. Poi, altro momento degno di nota, il nome del secondo finalista di questa edizione lunghissima del reality di Alfonso Signorini. dopo Dayane Mello, che è stata la donna più votata dal pubblico, andrà dritto in finale anche Pierpaolo Pretelli. A scontrarsi al televoto in questi giorni, contendendosi questo titolo, sono stati infatti il fidanzato di Giulia Salemi e Andrea Zelletta. (Continua ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 30 gennaio 2021) Altra serata intensa e piena di emozioni al GF Vip. Nella 35esima diretta del reality che finirà il prossimo 1 marzo, tante sorprese per i vipponi. La più clamorosa e attesa, senza dubbio, quella dell’ingresso di Walter Zenga nella Casa: erano 14 anni che non parlava col figlio. Anche Rosalinda Cannavò ha potuto rivedere la sorella Francesca, mentre Maria Teresa Ruta ha avuto uno scontro con Alba Parietti. Poi, altro momento degno di nota, il nome del secondo finalista di questa edizione lunghissima del reality di Alfonso Signorini.Dayane Mello, che è stata la donna più votata dal pubblico, andrà dritto in finale anche Pierpaolo Pretelli. A scontrarsi al televoto in questi giorni, contendendosi questo titolo, sono stati infatti il fidanzato di Giulia Salemi e. (Continua ...

