Andrea Zelletta in lacrime al Gf Vip, scontro con Maria Teresa Ruta (Di sabato 30 gennaio 2021) Andrea Zelletta sbotta e sembra determinato a voler lasciare il reality prima di marzo Andrea Zelletta ha passato una nottataccia dopo la puntata di ieri sera. "L'8 febbraio me ne vado, basta!", ha detto il modello. Poi è nato il battibecco con Maria Teresa Ruta. Prima lo sfogo del concorrente che si è conteso il posto di secondo finalista del reality di Canale 5 con Pierpaolo Pretelli. Ecco le sue parole: "Non ho più energia, basta, arrivo all'8 e poi basta, voglio stare con la mia fidanzata, sono esausto, senza energie, non ho più voglia di queste robe della nomination, adesso Maria Teresa si è offesa perché l'ho nominata, ma siamo rimasti in 11 e le ho dato una motivazione: se le sta bene, bene, altrimenti la prossima volta mi ...

