Ancona, mangia sushi e si sente male: 21enne finisce in rianimazione (Di sabato 30 gennaio 2021) Si è sentita male il giorno dopo aver mangiato sushi, accusando gravi sintomi dovuti ad un'intossicazione alimentare. Una ragazza di 21 anni di Foligno è stata portata con massima urgenza nella struttura di Anestesia e rianimazione dei Trapianti e Chirurgia Maggiore dell'ospedale Riuniti di Ancona. Il suo bollettino medico sarebbe grave. C'è infatti una grave compromissione di organi, con varie insufficienze. In particolare un'insufficienza epatica che la trattiene in ospedale e ha aggravato la situazione. Si tratterebbe, secondo i medici, di un'intossicazione dovuta alla leptospirosi. La ragazza avrebbe mangiato sushi la sera del 24 gennaio 2021, sentendosi male poche ore dopo aver consumato il pesce crudo.

