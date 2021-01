Amici | ex concorrente molto amata lotta contro un brutto male | il messaggio con la parrucca FOTO

(Di sabato 30 gennaio 2021) In queste ore, l’influencer Amedeo Venza ha pubblicato una Instagram Storie incentrata su di un’exdila quale sta combattendoun. La ragazza ha partecipato all’edizione del talent show di 13 anni fa ed ha fatto anche discutere parecchio. Il pubblico, infatti, ricorderà sicuramente le sue litigate con l’insegnante Alessandra Celentano, che non l’ha mai elogiata e premiata. Se non avete ancora capito di chi stiamo parlando, lei è Agata Reale. Lo sfogo dell’exdiAgata Reale è stata un’exdidi circa 13 anni fa. La ragazza ha sempre desiderato fare la ballerina, tuttavia, il suo percorso nel talent show è stato messo a dura prova da Alessandra Celentano. ...

ZorzisWife : RT @giorgiaclx: Il Gf è iniziato il 14 Settembre Tra un mese finisce E oggi sta entrando un nuovo concorrente Che dire amici? Chiamate pagl… - Ghost52572 : @marty_premolini @SimoJeanP Si ma assurdo che in un gioco che dura 6 mesi quasi, una ci faccia 3 settimane e sia co… - giorgiaclx : Il Gf è iniziato il 14 Settembre Tra un mese finisce E oggi sta entrando un nuovo concorrente Che dire amici? Chiam… - AryDreamer : @greyscapshawj L'anno scorso un concorrente pubblicò delle storie (in realtà girate il giorno prima) mentre era a c… - giurameloo : Plot twist Elisabetta nuova concorrente diventa la più amata e vince amici #amici20 -

Ultime Notizie dalla rete : Amici concorrente

... ultimaufficiale di questa edizione lunghissima del reality di Canale 5. Di certo, un ... A contendersi il posto sono i duePierpaolo Pretelli e Andrea Zelletta, scelti dai compagni ...E ha tagliato corto con un: "Non dire mai più che siamo". Tra le varie accuse dell'influencer,... Stefania Orlando ha aggiunto come Tommaso sia unche, in quanto forte, spaventa molto ...Sono “I Ragazzi di Robin“ l’associazione più sostenibile dell’hinterland, gli otto giovani disabili segratesi sul podio del concorso "Let’s green!". Il loro impegno a favore di Segrate – con la pulizi ...Un milione di appropriazioni tra furti al bancomat e truffe ai risparmiatori. Per il riciclaggio una confisca da 650mila euro ...