Amici 20, Arianna (finalmente) lascia la scuola (Di sabato 30 gennaio 2021) Amici 20, Arianna è stata di nuovo voluta in sfida dall'insegnante Rudy Zerbi. A questo giro purtroppo non è andata come sperava… Una puntata ricca di colpi di scena, tra eliminazioni e complimenti giunti dai personaggi più impensabili di questa edizione di Amici 20. Per la quarta volta l'allieva Arianna è stata di nuovo sfidata dal giudice di canto Rudy Zerbi. Un'ostilità da parte del coach nata dall'atteggiamento assunto dalla ragazza: alquanto arrogante e svogliata, sia nel dedicarsi alle lezioni, che nel mantenere in ordine il suo spazio in casa, Arianna si è guadagnata lo sfavore di molti, compagni di banco compresi. Ma nessuno si aspettava davvero che venisse spazzata via dalla sfidante Elisabetta. All'inizio dell'esibizione è sembrato che Arianna avrebbe avuto la ...

