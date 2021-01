Amici 20 | anticipazioni della puntata del 30 gennaio 2021

(Di sabato 30 gennaio 2021): ecco cosa succederà nelladi sabato 30Questo pomeriggio, sabato 30, andrà in onda la nuovadidi Maria De Filippi. Tanti gli argomenti annunciati nel corso degli appuntamenti con il daytime. Ma non tutti saranno affrontati oggi pomeriggio. Ospitesarà Mr Rain. Dalla paginaNews arrivano numerose: si parte dalla sfida tra Arianna ed Elisabetta, che è stata voluta da Rudy Zerbi. La cantante, allieva di Arisa, canterà “Piccolo grande amore” e “Torna a casa”. Pezzo quest’ultimo che è stato interpretato anche dalla sfidante. Ed è proprio Elisabetta ad avere la meglio. Arianna dovrà abbandonare la scuola di ...

lc_gln : sono uscite le anticipazioni di amici e arianna è stata eliminata???? - TIGHTVROPE : ho visto le anticipazioni di amici e dico sono una cosa: finalmente - tvblogit : Amici 20, la puntata del 30 gennaio 2021: anticipazioni - saturnxx8 : ??CARI AMICI MIEI CHE ODIANO ARIANNA, HO TROVATO LE ANTICIPAZIONI. ARIANNA È STATA ELIMINATA. RIPETO, NON È UN’ESER… - infoitcultura : Anticipazioni Amici sabato 30 gennaio: ospiti, eliminati e giudizi sospesi -

Ultime Notizie dalla rete : Amici anticipazioni

... carilettori, continuate a seguirci. Se volete rivedere qualche puntata che vi siete persi la potete trovare qui in replica streaming, insieme a tantedegli spoiler e news sulla ...20: ospite Mr. Rain Due sabati fa sono approdate in studio Emma Marrone e Alessandra Amoroso per presentare a tutti il loro singolo insieme intitolato Pezzo di cuore . Settimana ...Tempesta d’amore: anticipazioni e aggiornamenti della puntata di Sabato 30 Gennaio 2021. Bela lascia definitivamente Lucy, la quale ...Grande Fratello Vip 2021: l'intera puntata del 29 gennaio, news dell'ultim'ora del reality di canale 5 condotto da Alfonso Singorini.