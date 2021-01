Amadeus non lascia Sanremo: si rimetterà alle decisioni di Rai e Cts (Di sabato 30 gennaio 2021) Amadeus non lascia. Il direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo, dopo l’alt del ministro Franceschini alla presenza di qualsiasi tipo di pubblico all’Ariston che lo avrebbe spinto a fare un passo indietro, ha maturato in queste ore - a quanto apprende l’agenzia di stampa Ansa - la decisione di andare avanti. Resta convinto che la platea vuota possa penalizzare lo spettacolo, ma si rimetterà alle decisioni che prenderanno la Rai e il Comitato tecnico scientifico. L’idea di fondo sulla quale in queste settimane Amadeus ha lavorato con la sua squadra è stata la realizzazione di un grande spettacolo in un teatro assimilabile a uno studio televisivo dove - come chiariscono anche le Faq pubblicate sul sito di Palazzo Chigi - la presenza del pubblico è ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 30 gennaio 2021)non. Il direttore artistico e conduttore del Festival di, dopo l’alt del ministro Franceschini alla presenza di qualsiasi tipo di pubblico all’Ariston che lo avrebbe spinto a fare un passo indietro, ha maturato in queste ore - a quanto apprende l’agenzia di stampa Ansa - la decisione di andare avanti. Resta convinto che la platea vuota possa penalizzare lo spettacolo, ma siche prenderanno la Rai e il Comitato tecnico scientifico. L’idea di fondo sulla quale in queste settimaneha lavorato con la sua squadra è stata la realizzazione di un grande spettacolo in un teatro assimilabile a uno studio televisivo dove - come chiariscono anche le Faq pubblicate sul sito di Palazzo Chigi - la presenza del pubblico è ...

