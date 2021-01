Amadeus ci ripensa: non lascerà il Festival. Il pubblico? Rispetterà decisioni di Cts e Rai (Di sabato 30 gennaio 2021) Il direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2021 Amadeus fa dietrofront. Non lascerà Sanremo, continuando nel ruolo che la Rai ha voluto affidargli per il secondo anno consecutivo. La decisione arriva dopo i ripensamenti degli ultimi giorni per l’alt del ministro Franceschini alla presenza di pubblico nel teatro Ariston. Le indiscrezioni su un possibile abbandono erano infatti arrivate subito dopo le dichiarazioni del ministro dei Beni e delle Attività Culturali su Twitter, che aveva invitato a trattare il teatro Ariston come tutti gli altri teatri e quindi a impedire l’entrata a qualsiasi forma di pubblico. Ma Amadeus ora ha deciso di non abbandonare la nave. Dal 2 a l 6 marzo andrà in onda su Rai Uno al timone della nota kermesse canora, nonostante ... Leggi su open.online (Di sabato 30 gennaio 2021) Il direttore artistico e conduttore deldi Sanremo 2021fa dietrofront. NonSanremo, continuando nel ruolo che la Rai ha voluto affidargli per il secondo anno consecutivo. La decisione arriva dopo imenti degli ultimi giorni per l’alt del ministro Franceschini alla presenza dinel teatro Ariston. Le indiscrezioni su un possibile abbandono erano infatti arrivate subito dopo le dichiarazioni del ministro dei Beni e delle Attività Culturali su Twitter, che aveva invitato a trattare il teatro Ariston come tutti gli altri teatri e quindi a impedire l’entrata a qualsiasi forma di. Maora ha deciso di non abbandonare la nave. Dal 2 a l 6 marzo andrà in onda su Rai Uno al timone della nota kermesse canora, nonostante ...

Noovyis : (Sanremo 2021, Amadeus ci ripensa: pronto ad andare avanti) Playhitmusic - - Italia_Notizie : Sanremo 2021, Amadeus ci ripensa: pronto ad andare avanti - raffagaglionee_ : RT @trash_italiano: Sanremo 2021, Amadeus ci ripensa e non molla il festival: decideranno Rai e Cts - Ary1797 : RT @trash_italiano: Sanremo 2021, Amadeus ci ripensa e non molla il festival: decideranno Rai e Cts - sissibf_18 : RT @trash_italiano: Sanremo 2021, Amadeus ci ripensa e non molla il festival: decideranno Rai e Cts -