Allerta meteo gialla: nuova ondata di maltempo sul Lazio (Di sabato 30 gennaio 2021) Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un Avviso che prevede sul Lazio per la giornata di domani, domenica 31.01.2021, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. Le precipitazioni saranno accompagnate da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Inoltre, dal mattino di domani e per le successive 24 ore si prevedono venti di burrasca dai quadranti meridionali con rinforzi di burrasca forte. Mareggiate sulle coste esposte. Pertanto è stato diramato un avviso di criticità idrogeologica e idraulica con indicazione che dal pomeriggio di domani e per le successive 18-24 ore si prevede nelle zone di Allerta del Lazio: criticità idrogeologica per temporali codice giallo su Bacini Costieri Nord, Roma, e Bacino Medio Tevere.

