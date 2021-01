(Di sabato 30 gennaio 2021) 'È': così l'ex azzurro ed ex vicepresidente Figc Demetriosulla lite in campo trahimovic enell'ultimo derby di Coppa Italia. 'Si può risparmiare di cadere in quelle ...

sportli26181512 : Albertini: 'Lo scontro Ibra-Lukaku? È stato osceno': Albertini: 'Lo scontro Ibra-Lukaku? È stato osceno' L’ex azzur… - Elisabettaphil : RT @Gazzetta_it: #Albertini: “Lo scontro #Ibra-#Lukaku? È stato osceno” - Salvato95551627 : RT @Gazzetta_it: #Albertini: “Lo scontro #Ibra-#Lukaku? È stato osceno” - Gazzetta_it : #Albertini: “Lo scontro #Ibra-#Lukaku? È stato osceno” - sportface2016 : Scontro #Ibra-#Lukaku, #Albertini: 'Capisco lo scivolone di un ragazzino ma non da parte di calciatori così, dai qu… -

Ultime Notizie dalla rete : Albertini scontro

La Gazzetta dello Sport

La personalità si deve esibire in altro modo', le parole di, ospite a 'Campioni del mondo' su Radio2 Rai.Al termine dellodiretto Milan - Juventus, però, ero collegato con la Domenica Sportiva e ... Lui, Costacurta,e tanti altri senatori sono stati importantissimi per il mio percorso in ...L’ex azzurro ed ex vice presidente Figc: “Capisco lo scivolone di un ragazzino ma non da parte di calciatori così, dai quali ci aspettiamo un esempio sempre” ...