Alba Parietti: attacchi per lo squalo dopo il Gf, su Instagram è guerra FOTO (Di sabato 30 gennaio 2021) Avete visto la scena tra Alba Parietti e Maria Teresa Ruta al Grande Fratello? Su Instagram volano insulti sotto le FOTO per l’opinionista E’ guerra tra titani al Grande Fratello Vip, Alba Parietti ha deciso di affrontare la sua rivale Maria Teresa Ruta su una questione accaduta più di trent’anni fa. Le due si sono L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di sabato 30 gennaio 2021) Avete visto la scena trae Maria Teresa Ruta al Grande Fratello? Suvolano insulti sotto leper l’opinionista E’tra titani al Grande Fratello Vip,ha deciso di affrontare la sua rivale Maria Teresa Ruta su una questione accaduta più di trent’anni fa. Le due si sono L'articolo proviene da YesLife.it.

GrandeFratello : Questa sera Alba Parietti entrerà nella casa per avere un incontro-scontro con Maria Teresa ?? #GFVIP - GrandeFratello : Un aneddoto raccontato da Maria Teresa... una risposta arrivata in maniera puntuale da Alba Parietti. Due verità ch… - noeliacontarino : RT @noemi29223769: Crocc ha interagito nello studio con Alba Parietti per 1 minuto, e ora vuole andare via l’8 febbraio. ??IL POTERE DI QU… - AnnaMiozzo : RT @sdcsroberts: croc: “alba fuori mi ha detto “ti adoro francesco mi parla sempre bene di te” ce hai capito? alba parietti a me” ADORO #TZ… - sartsystem : RT @noemi29223769: Crocc ha interagito nello studio con Alba Parietti per 1 minuto, e ora vuole andare via l’8 febbraio. ??IL POTERE DI QU… -