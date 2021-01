Aifa: ok al vaccino di AstraZeneca per chi ha dai 18 ai 55 anni | Speranza proroga lo stop dei voli dal Brasile (Di sabato 30 gennaio 2021) 30 gen 15:49 VIDEO - Lopalco a Tgcom24: "Errore dire di essere penalizzati perché in zona arancione" 30 gen 15:26 Milano, i ristoranti si preparano a riaprire - FOTO Lombardia zona gialla da lunedì, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 30 gennaio 2021) 30 gen 15:49 VIDEO - Lopalco a Tgcom24: "Errore dire di essere penalizzati perché in zona arancione" 30 gen 15:26 Milano, i ristoranti si preparano a riaprire - FOTO Lombardia zona gialla da lunedì, ...

piersileri : Come auspicato, l'EMA ha appena raccomandato l'autorizzazione subordinata a condizioni per il vaccino di… - repubblica : Ok dell'Aifa al vaccino AstraZeneca, via libera a tutte le fasce d'età - Corriere : Vaccino Astrazeneca, ok dell'Aifa: ‘Raccomandato solo sotto i 55 anni’ - dinodelirio : L’AIFA da il via libera al vaccino anti COVID-19 AstraZeneca/Oxford dai 18 ai 55 anni! - Marilenapas : RT @Agenzia_Dire: #Aifa approva il vaccino #AstraZeneca. Nelle raccomandazioni, l'utilizzo nelle persone che abbiano meno di 55 anni. http… -