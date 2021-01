Aifa approva il vaccino AstraZeneca: "Raccomandato dai 18 ai 55 anni" (Di sabato 30 gennaio 2021) Valentina Dardari Preferibile che venga somministrato agli under 55, perché testato in poche persone anziane L’Aifa ha approvato anche il vaccino di AstraZeneca. Dopo il via libera arrivato nella giornata di ieri dall’Ema, oggi la decisione è toccata all’Agenzia italiana del farmaco che lo ha approvato per tutte le fasce di età dai 18 anni, con però una raccomandazione, ossia che venga preferibilmente somministrato agli under 55. L’Agenzia europea per i medicinali aveva dato invece il via libera per tutti i soggetti sopra i 18 anni, senza particolari raccomandazioni. In ogni caso, il vaccino prodotto da AstraZeneca adesso potrà essere utilizzato anche nel nostro Paese. La raccomandazione sul vaccino di ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 30 gennaio 2021) Valentina Dardari Preferibile che venga somministrato agli under 55, perché testato in poche persone anziane L’hato anche ildi. Dopo il via libera arrivato nella giornata di ieri dall’Ema, oggi la decisione è toccata all’Agenzia italiana del farmaco che lo hato per tutte le fasce di età dai 18, con però una raccomandazione, ossia che venga preferibilmente somministrato agli under 55. L’Agenzia europea per i medicinali aveva dato invece il via libera per tutti i soggetti sopra i 18, senza particolari raccomandazioni. In ogni caso, ilprodotto daadesso potrà essere utilizzato anche nel nostro Paese. La raccomandazione suldi ...

Dopo il via libera del 29 gennaio dell'Ema, è arrivato anche l'ok dell'Agenzia italiana del farmaco al prodotto sviluppato insieme all'università di Oxford. La raccomandazione è di somministrarlo agli ...

Si apprende dall'Aifa "A febbraio arrivano ulteriori 4 milioni di vaccini che si sommano ai due già arrivati. Devono essere garantiti e soprattutto noi dobbiamo somministrarli in tempi rapidissimi".

L'approvazione arriva il giorno dopo quella dell'Ema. Nelle raccomandazioni si suggerisce come preferibile l'utilizzo sugli under 55 ...

Dopo l'Ema, anche l'Aifa approva il vaccino AstraZeneca e dà il via libera per tutte le fasce d'età. Tuttavia, nelle raccomandazioni si precisa che è preferibile somministrarlo agli under 55, perché p ...

