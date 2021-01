Agli Australian Open ammessi 30mila spettatori al giorno

(Di sabato 30 gennaio 2021) AGI - Fino a 30.000alpotranno assistere, nonostante l'emergenza Covid. Negli impianti del Melbourne Park saranno30.000nei primi otto giorni del torneo e 25.000 dai quarti di finale in poi, ha annunciato il ministro dello Sport dello Stato di Victoria, Martin Pakula. Pubblico dimezzato Il torneo è in programma dall'8 al 21 febbraio e nei primi otto giorni 15.000potranno assistere alla sessione diurna e altrettanti a quella serale, distribuiti tra la Rod Laver Arena e gli altri campi. "Nelle due settimane avremo fino a 390.000, circa la metà della media degli ultimi anni", ha spiegato il ministro. "Il più grande evento con pubblico da mesi" Pakula ...

ilPostSport : RT @ilpost: Agli Australian Open potranno partecipare 30.000 spettatori al giorno - maplewhite1912 : RT @DarioPuppo: È passato un anno esatto dall’ultima partita ufficiale di Roger Federer: la semifinale persa 7-6 6-4 6-3 agli Australian Op… - Barbara68545184 : RT @ilpost: Agli Australian Open potranno partecipare 30.000 spettatori al giorno - 80yeye80 : RT @DarioPuppo: È passato un anno esatto dall’ultima partita ufficiale di Roger Federer: la semifinale persa 7-6 6-4 6-3 agli Australian Op… - PonytaEle : RT @teletext_ch_it: Tennis: in 390'000 agli Australian Open -

Ultime Notizie dalla rete : Agli Australian

Serena Williams si allena a Melbourne, mentre la autorità hanno annunciato che fino a 30.000 spettatori al giorno potranno assistereOpen. Da circa due settimane, le star del tennis sono arrivate ad Adelaide prima di volare a Melbourne per partecipareOpen. Martin Pakula, ministro dello Sport dello ...... un'arma affidabile nella battaglia contro la pandemia? La risposta naturalmente spetta... Roger Lord della facoltà di Health Sciences all'Catholic University ha definito "ambigui" i ...Nella seconda settimana la soglia massima sarà di 25.000. In totale ci sarà la metà del pubblico rispetto all'era pre-Covid ...La numero uno del mondo non ha un programma definitivo per la stagione 2021. Se la pandemia non si fermerà rischiamo di vederla giocare poco o nulla anche quest'anno?